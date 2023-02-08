Deprem nedeniyle bedelsiz barınma sağlayan otellerin verdiği hizmetler için vergi hesaplanmayacak

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:20

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:52

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bedelsiz barınma hizmeti veren otel ve benzeri işletmelerin söz konusu hizmetlerine yönelik KDV ve konaklama vergisi hesaplanmayacak, yapılan masraflar gider olarak kaydedilebilecek.

Depremden etkilenen kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya başta olmak üzere otel ve benzeri tesislerde geçici konaklama imkânı veriliyor.

Deprem bölgesinde ikamet eden yurttaşların talep etmeleri halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı.

Afetin getirdiği olağanüstü şartlar nedeniyle söz konusu işletmelerin depremzedelere verdikleri bedelsiz hizmetler, emsali olan hizmetler olmadığından, herhangi bir kazanç oluşmayacak, KDV ve konaklama vergisi de hesaplanmayacak.

Ayrıca bu işletmelerin, depremzedelere bedelsiz olarak verdikleri konaklama, yeme-içme gibi hizmetler için yaptıkları masrafları da gider olarak dikkate alınacak.