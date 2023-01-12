Marmaray'da arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:24

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 09:24

Marmaray'da yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; sinyalizasyon sisteminde oluşan teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli çalışmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.