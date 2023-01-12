Marmaray'da arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandığını duyurdu.
Marmaray'da yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; sinyalizasyon sisteminde oluşan teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli çalışmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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