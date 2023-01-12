Marmaray'da arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Marmaray, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:24
Marmaray'da arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
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Marmaray'da yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; sinyalizasyon sisteminde oluşan teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli çalışmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.


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