Marmaray’da arıza yoğunluğa neden oldu, yurttaşlar isyan etti

İstanbul'da Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Üsküdar istasyonunda yoğunluk yaşanırken, yurttaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

(İHA)
06 Ekim 2022 Perşembe, 10:27
Marmaray’da arıza yoğunluğa neden oldu, yurttaşlar isyan etti
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Bugün sabah saatlerinde Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.

Üsküdar istasyonunda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu. Sabah işe gitmek için Marmaray’ı kullanan yurttaşlar, uzun süre trenin gelmemesi nedeniyle yoğunluğa isyan etti.

Yurttaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.


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