Marmaray'da bir kişi yaşamına son verdi

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda M.Ç. isimli bir kişi kendini raylara atarak yaşamına son verdi.

(DHA)
21 Ekim 2022 Cuma, 15:13
Marmaray'da bir kişi yaşamına son verdi
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Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bugün saat 13.30 sıralarında 30 yaşlarında M.Ç. isimli bir kişi perona yaklaşan Marmaray'ın önüne atladı. Durumu farkeden makinist aracı hemen durdurarak ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşamına son veren kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Marmaray seferleri tek hat üzerinden devam ediyor.

Marmaray'ın paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

 


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