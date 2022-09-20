Marmaray’da elektrik arızası! Yolcular aktarma yapmak zorunda kaldı

Marmaray‘da Erenköy ve Maltepe durakları arasında yaşanan elektrik arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 21:44
Marmaray’da elektrik arızası! Yolcular aktarma yapmak zorunda kaldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da elektrik arızası yaşandı. Yaşanan arıza nedeniyle Erenköy ve Maltepe durakları arasındaki seferlerde aksama yaşandı.

Yolcular, Küçükyalı durağında inerek aktarma yapmak durumunda kaldı.

Oluşan teknik arıza sonrası Marmaray’da arızayla ilgili duyuruda, "Sayın yolcularımız enerji nakil hatlarımızda yaşanan aksaklık sebebiyle Erenköy-Maltepe arasında seferlerimiz gecikmeli yapılmaktadır. Bakım çalışmalarımız devam etmekte olup kısa süre içinde normale dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.


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