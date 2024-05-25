Marmaray'da korkutan anlar: Dengesini kaybetti, raylara düştü!
Marmaray’ın Zeytinburnu İstasyonu’nda dengesini kaybeden genç raylara düştü. Kaza nedeniyle Gebze yönünde seferlerde gecikmeler yaşanırken, yaralı genç itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 10.00’da Zeytinburnu Marmaray İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşında olduğu öğrenilen Emre Aşık, dengesini kaybederek raylara düştü.
Raylara düşen genci gören istasyon görevlileri ve yolcular durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan genci ambulans ile hastaneye kaldırdı.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Gebze yönündeki seferler bir süre gecikmeli yapıldıktan sonra normale döndü. İstanbul Üniversitesi Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
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