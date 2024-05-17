Marmaray'da intihar: Seferler durduruldu

Yayınlanma: 17.05.2024 - 19:49

Güncelleme: 17.05.2024 - 19:50

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen genç bir kadın tren raylarına atlayarak intihar etti.

Yaşamını yitiren genç kadını trenin altından çıkarma çalışmaları sürerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve savcılığa bağlı ekipler sevk edildi.

Halkalı yönüne olan seferler tek yönlü olarak durdurulurken, mesai bitiş saatine denk gelen olaydan dolayı Marmaray istasyonlarında büyük kalabalıklar oluştu.

Halkalı yönüne olan seferlerin kademeli olarak açılacağı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Marmaray'dan yapılan açıklama ise şöyle;

"Saat 18.47’de Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Feneryolu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."