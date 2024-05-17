Marmaray'da intihar: Seferler durduruldu
Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi durağında, bir kadın raylara atlayarak intihar etti. İntihar eden kadının cansız bedenini trenin altından çıkarmak için ekiplerin çalışması sürerken, Halkalı yönü seferlerinin, tek yönlü durdurulduğu belirtildi.
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen genç bir kadın tren raylarına atlayarak intihar etti.
Yaşamını yitiren genç kadını trenin altından çıkarma çalışmaları sürerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve savcılığa bağlı ekipler sevk edildi.
Halkalı yönüne olan seferler tek yönlü olarak durdurulurken, mesai bitiş saatine denk gelen olaydan dolayı Marmaray istasyonlarında büyük kalabalıklar oluştu.
Halkalı yönüne olan seferlerin kademeli olarak açılacağı belirtildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
Marmaray'dan yapılan açıklama ise şöyle;
"Saat 18.47’de Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Feneryolu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Saat 18.47’de Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Feneryolu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 17, 2024
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!