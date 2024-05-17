Marmaray'da intihar: Seferler durduruldu

Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi durağında, bir kadın raylara atlayarak intihar etti. İntihar eden kadının cansız bedenini trenin altından çıkarmak için ekiplerin çalışması sürerken, Halkalı yönü seferlerinin, tek yönlü durdurulduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 19:49
Marmaray'da intihar: Seferler durduruldu
Abone Ol google-news

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen genç bir kadın tren raylarına atlayarak intihar etti.

Yaşamını yitiren genç kadını trenin altından çıkarma çalışmaları sürerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve savcılığa bağlı ekipler sevk edildi.

Halkalı yönüne olan seferler tek yönlü olarak durdurulurken, mesai bitiş saatine denk gelen olaydan dolayı Marmaray istasyonlarında büyük kalabalıklar oluştu.

Halkalı yönüne olan seferlerin kademeli olarak açılacağı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Marmaray'dan yapılan açıklama ise şöyle;

"Saat 18.47’de Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Feneryolu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

 


marmaray haberleri intihar haberleri ayrılık haberleri

İlgili Haberler

1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?

1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?
Marmaray seferleri neden durduruldu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak?

Marmaray seferleri neden durduruldu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak?
Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?

Bakan Uraloğlu açıkladı: 23 Nisan'da Marmaray ve metro ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da toplu taşıma bedava mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kobani davası kararları: Demirtaş’a 42 ve Yüksekdağ’a 30 yıl hapis

Kobani davası kararları: Demirtaş’a 42 ve Yüksekdağ’a 30 yıl hapis
Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…
9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım

9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım
Selin Şekerci’den sevenlerini üzen haber!

Selin Şekerci’den sevenlerini üzen haber!
Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı
Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser

Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser
Kobani Davası'nın ardından açıklama: Bakırhan'dan 'Sinan Ateş' göndermesi

Kobani Davası'nın ardından açıklama: Bakırhan'dan 'Sinan Ateş' göndermesi
Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…

Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…