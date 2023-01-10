Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme
Marmaray sabah saatlerinde teknik arıza nedeniyle tren seferlerinde yaşanan gecikmeler, arızanın giderilmesi ile sona erdi.
Marmaray'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapılmış ve teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirilmişti.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu teknik arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
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