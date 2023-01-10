Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme

Marmaray sabah saatlerinde teknik arıza nedeniyle tren seferlerinde yaşanan gecikmeler, arızanın giderilmesi ile sona erdi.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 08:04
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme
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Marmaray'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapılmış ve teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirilmişti.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu teknik arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.


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