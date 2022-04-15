Marmaray’ın resmi hesabından İBB Sözcüsü Ongun'a ‘sübvanse’ yanıtı
Marmaray’ın resmi hesabından İBB Sözcüsü Murat Ongun’un, “İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor” sözlerine yanıt verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray’ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü.
Cihan, “Öğrenci abonmanına yapılan zam sübvanse edilirse yıllık 520 milyon İBB’nin kasasından para çıkışı olacak. Bizim bir önerimiz var. Bunun yerine İETT otobüslerinde kullandığımız akaryakıttan devlet KDV ve ÖTV tutarının yarısını bile almasa yaklaşık 500 milyon lira yapıyor. Dolayısıyla biz bu indirimi sübvanse edebiliyoruz” dedi.
Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız” ifadelerine yer verdi.
İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız; https://t.co/spVlV7W9b3 pic.twitter.com/TIjOprO0h2— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 15, 2022
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray’ın resmi hesabından Ongun’un paylaşımına yanıt verildi. Ongun’un yalancılıkla suçlandığı paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır."
Yalancılıkta zirve yaptılar!— Marmaray (@Marmaraytcdd) April 15, 2022
Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır. pic.twitter.com/4b1Sn9zlAH
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