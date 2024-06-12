Marmaris Belediye binasının yerindeki kaçak inşaat mühürlendi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:51

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:51

Muğla'da Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, inşaat ruhsatı olmadan yapılan çalışma nedeniyle Marmaris Belediyesi’nin yıkılan eski hizmet binasının yerinde yürütülen inşaatı mühürledi.

Marmaris Belediyesi’nin 30 yıl hizmet verdikten sonra deprem riski nedeniyle boşaltılan eski hizmet binasının yer aldığı alan 25 yıllığına kiraya verildi. Ancak söz konusu yerde yürütülen imalatlar, yapının ruhsatsız olması nedeniyle İmar İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemle mühürlendi.

Kemeraltı Mahallesi’nde devam eden faaliyetler ile ilgili ilk işlem; Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda inşaatın durdurulması olmuştu. İhalenin iptaline ilişkin açılan davada yine Muğla 2. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Marmaris Belediyesi de “İhale konusu işin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri gayesi taşımadığı” gerekçesiyle Meclis’te davadan feragat edilmesi yönünde karar aldı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından dün de söz konusu inşaat alanına giden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, inşaat ruhsatı olmadan yapılan kaçak ve ruhsatsız inşai faaliyeti mühürledi.