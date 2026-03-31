Marmaris Belediyesi'ne soruşturma: 4 kişi tutuklandı

31.03.2026 09:59:00
Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, dün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı.

Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Marmaris'te "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Düzenlenen operasyonda, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddia edilen aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

