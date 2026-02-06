Cumhuriyet Gazetesi Logo
'19 Mart' protestosu... Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye para cezası verildi

'19 Mart' protestosu... Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye para cezası verildi

6.02.2026 10:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
'19 Mart' protestosu... Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye para cezası verildi

İBB'yi hedef alan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla'da düzenlenen eylemde polise saldırdığı öne sürülen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın yargılandığı davada, Ünlü, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılırken, 'Görevli memura direnme' suçundan beraat etti.

Geçen yıl 19 Mart'ta İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı.

Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret', CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve nitelikli yaralama' suçlarından dava açıldı. 

ÜNLÜ'YE 46 BİN 600 TL ADLİ PARA CEZASI

Muğla 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci duruşmasında Ünlü ve Şardoğan ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Şardoğan'ın avukatı Barış Aydın, ek inceleme yapılması yönünde talepte bulunurken, mahkeme talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü 'Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırırken, 'Görevli memura direnme' suçundan beraatine karar verdi.

CHP Muğla İl Başkanı Nazım Şardoğan ise 'Görevli memura direnme' suçundan 15 bin TL adli para cezasına, 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası hükmün ertelenmesi kapsamında 1 yıl 5 ay denetimli serbestliğe çevrildi. 

İlgili Konular: #Marmaris #İstanbul Başakşehir Belediyesi #acar ünlü

İlgili Haberler

2025’te iktidar gözünü bir sonraki cumhurbaşkanına dikti, 19 Mart sabahı ‘hukuk darbesi’ yapıldı: Hedefte demokrasi
2025’te iktidar gözünü bir sonraki cumhurbaşkanına dikti, 19 Mart sabahı ‘hukuk darbesi’ yapıldı: Hedefte demokrasi Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evinden gözaltına alındı. Sabah 06:15’te Rumelihisarı’nda İmamoğlu’nun oturduğu İBB başkanlık konutuna 20 araçlık bir güçle gelen polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nu gözaltına alındı. İmamoğlu, giyinirken çektiği video kaydında “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim” dedi.
19 Mart operasyonları protesto etmişti: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye hapis istemi!
19 Mart operasyonları protesto etmişti: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye hapis istemi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla’da düzenlenen eylemde polise saldırdığı iddia edilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Ünlü hakkında görevli memura direnme ve kamu görevlisine alenen hakaret suçlarından toplam 4 yıl 2 ay, Şardoğan için ise görevli memura direnme ve kasten yaralama suçundan toplam 5 yıl hapis cezası istedi.
19 Mart sonrası demokrasi savunmasında protestolar, gözaltılar ve davalar vardı
19 Mart sonrası demokrasi savunmasında protestolar, gözaltılar ve davalar vardı 18 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, 19 Mart sabahı gözaltılar, ardından gelen tutuklamalar ve Silivri süreci, hızla büyüyen bir siyasi krize dönüştü.