Marmaris - Fethiye Deniz Otobüsü seferleri başladı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:25

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:25

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim öncesi vaatlerinden biri olan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Didim-Turgutreis-Bodrum seferleri başlatılan deniz otobüsü seferlerinin ikincisi Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri Marmaris Limanı’nda düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜNLÜ: KARA ULAŞIMINA ALTERNATİF BİR HİZMETİN KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ

Açılışta konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü denizlerde Türk Milleti’nin özgürce ticaret ve seyahat edebilmesini sağlayan Kabotaj kanunun kolay kazanılmadığını söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a deniz otobüsü hizmetini Muğla’ya kazandırdığı için teşekkür etti. Acar Ünlü; “Dün 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’ydı. Türk gemilerinin mavi denizlerde özgürce açılmasının bedelini atalarımız Sakarya’da, Çanakkale’de ödediler. Bugün Muğlamızda olmayan bir hizmetin açılışındayız. Bu hizmeti hepimiz kullanacağız. Karaya alternatif olan bu hizmetin keyfini çıkaracağız” dedi.

KARACA: SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca açılış töreninde 2 Temmuz Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden canları rahmetle andı ve belediyelerin uyum içinde çalışarak vatandaşa hizmet etmesinin en güzel örneğinin Muğla’da yaşandığını belirtti. Alim Karaca; “Marmarisli hemşehrilerimiz bundan sonra deniz yolu ile bizleri ziyaret edecek, bizde onlara geleceğiz. 2014’den bu yana Büyükşehir ilçe belediyeleri uyum içinde Muğlamız için çalışıyor. Muhalefet belediyeleri olmamıza rağmen CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyorlar. Halkı düşünen hizmetlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BALCI: ATATÜRK’ÜN DENİZCİLİK HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA BİR HİZMET

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün denizcilik ülküsünden yola çıkarak Muğla’nın denizlerinde çok önemli bir hizmetin hayata geçtiğini söyledi. Zekican Balcı; “Bugün Türkiye tarihinin kara günlerinden biri. Sivas’ta kaybettiğimiz 37 canımızı rahmetle anıyorum. Atatürk’ün denizcilik hedefi doğrultusunda bizleri burada buluşturan Büyükşehir Belediye başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum. Muğla’nın turizmine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

ARAS: BİZ DENİZCİ BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ

Marmaris-Fethiye Deniz Otobüsleri açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras aile köklerinin Mora Yarımadası’ndan denizcilikle uğraşan bir aileden geldiğini söyledi ve denizciliğin Muğla açısından çok önemli bir alan olduğunu belirtti. Ahmet Aras; “Benim köklerim Mora Yarımadası’ndan 1800’lü yıllarda güvenli liman olarak Bodrum’a taşınıyor. Denizcilikle uğraşan bir aileden geliyorum. Bir hizmeti düşünürken, gerçekleştirirken geçmişimizin de izlerini de yansıtıyoruz. Türk tarihi boyunca denizcilik önemli bir yer tutar. Barbaros’tan bu toprakların çocuğu Turgutreis’e kadar atalarımız mavi denizlerimizde hüküm sürdü. Akdeniz’i Türk denizi haline getirdi. Biz denizci bir milletin evlatlarıyız. Denizden kopamayız. Birçok keşif denizlere açılarak gerçekleşti. Denizlerimiz balıkçılık, süngercilikle insanlarımıza geçim kaynağı oldu. Denizcilik bir kültür. Yerel yönetimler olarak bizlerde toplu ulaşımda 1480 km kıyı şeridimizi kullanmak zorundayız. Karayolunun yükünü hafifleterek herkesin güvenli, konforlu ve uygun ücretle bu hizmetten yararlanmasını sağlıyoruz. Hep ileri vizyonu ile bu projeleri hayata geçiriyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda başlattığımız Didim-Bodrum seferi ile bu hizmeti hayata geçirerek uzun yıllar sonra bu bayramın bu kadar anlamlı kutlanmasını sağladık. Muğla halkımıza yakışır hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

MARMARİS’TEN BODRUM’A ARABALI VAPUR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras açılışa katılanlara bir müjde daha vererek Marmaris Çamlı’dan Bodrum merkeze arabalı feribot koymak için çalışmalara başladıklarını söyledi ve Muğla’nın denizlerinde ulaşım hizmetini başlatan ekibine de teşekkür etti.