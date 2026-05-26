Marmaris Limanı'nda iki ayrı dünya: Kruvaziyerde tatil, kıyıda geçim sıkıntısı

Msc Divina kruvaziyeri 4 bin 900 yolcusu ve mürettebatıyla Marmaris Limanı'a yanaştı. Yüzlerce turist kruvaziyerden inerken ilçeyi gezdi, alışveriş yaparak Marmaris'in tadını çıkardı. Restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkanlarında hareketliliğe yol açtı. Ancak limana yanaşan dev gemiler kadar, Avrupalı turistler ve Türk vatandaşların ekonomik durunun karşıtlığı da dikkatleri çeken bir diğer nokta oldu.

Kruvaziyer şirketlerinin sunduğu turlar kişi başı binlerce avroyu bulan fiyatlarla satılıyor. Türkiye’de asgari ücretle çalışan birçok vatandaşın bu turlara katılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, geçmiş yıllarda yerli turistin daha fazla seyahat edebildiğini ancak son dönemde ekonomik şartların özellikle orta gelir grubunun tatil imkanlarını ciddi şekilde azalttığını dile getiriyor.

Marmaris’e gelen turistlerin lüks gemilerde konaklayıp Akdeniz turuna devam ettiği görülürken, ilçedeki birçok vatandaş ise artan kira, gıda ve temel yaşam giderleri nedeniyle geçim mücadelesi verdiğini söylüyor. Marmarisli bir yurttaş Avrupalı turistlerin ilçeye gelişinden memnun olsa da ailesinin yanına dahi gidemediğini kira sonrası cebine 600 lira kaldığını ifade etti. Emekli yurttaş şöyle konuştu:

"Emekliyim, kirada oturuyorum. Ben bu ay kirayı verdikten sonra 3 bin 600 lira aldım. Hadi buyur geçin. Hiç mi utanmıyorlar? Hiç mi vicdanları yok? Benim şimdi imkanım olsa memlekete giderdim. Çoluğum çocuğum İstanbul’da, oraya giderdim. Neyle? Cebimde kaç para var? 3.600 lira maaş aldım."

"NORMAL BİR ŞARTLARDA BİR EMEKLİNİN VEYA ASGARİ ÜCRETLİNİN TATİL YAPMASI ÇOK ZOR"

Başka bir yurttaş ise, asgari ücretlinin aldığı maaşlarla yaptığı harcamaları dile getirdi. Yurttaşın aldığı maaş ile yaşamasının bile mucize olduğunu kaydeden vatandaş söyle konuştu:

"Bunun kirası var, gazı var, elektriği var, çocukların okul masrafı var, yemesi var, içmesi var, giymesi var. Yani insanların bırakın tatil yapmasını, yaşaması bile bir mucize. Ve bu mucizeyi gerçekleştiren tek ülke, tek vatandaşlar olarak rekorlar kitabına geçmemiz çok normal. Gemiyle değil, normal bir şartlarda da bir emeklinin veya asgari ücretlinin tatil yapması çok zor. Çünkü bugün bir ailenin gelirleri, giderleri hesaplandığında tatil yapma imkanı diye bir şey yok. Ancak belki tanıdıkları falan olursa tatile gidilir. Ailesinin yanına gitmesi bile arabanın deposunu doldurması, yemesi, içmesi, arabanın sigortasıydı, vergisiydi zaten bu bile çok zor. Onun için tatil çok zor."

Başka bir emekli vatandaş, 20 bin lira maaşla geçinmenin dahi mümkün olmayacağını söyleyerek, "Bırak tatile çıkmayı, turizmi; karnını doyuramıyor adam" dedi.

Ülke ekonomisini geçmişle karşılaştıran bir yurttaş ise şöyle konuştu:

"Ekonominin kötü yönetilmesi ülkenin bu hale gelmesi sebebidir. Ben 73 yaşındayım. 30 sene evvel herkesin cebinde para vardı. Belki mal yoktu ama para vardı. Mesela kuyruklar olurdu, tüp kuyruğu olurdu, doğru. Ama alabiliyordun. Şimdi o yok."