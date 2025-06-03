Marmaris'te korkutan deprem... Ahmet Ercan ve Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 02.17 sıralarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.

Korkutan depremin ardından uzmanlar da peş peşe değerlendirmeler bulundu.

"GÜÇLÜ BİR DEPREMLE UYANDIM"

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından şu paylaşımı yaptı:

"Kuşadası’ndayım 02.17 de, 5 saniye kadar süren yaklaşık M5,5 -6,5 (M5,7) dolayında güçlü bir depremle uyandım. Sarsım dalgalarının evin altında geçtiğini duyumsadım, uyandırdı. Deprem Marmaris-Bozburun yakınında, Rodos çevresinde Güney Ege dalma batma kuşağında."

Ercan, yeni yaptığı paylaşımda da, şu bilgileri aktardı:

"Marmaris’in eski depremleri: 1857 M5,2, 1862 M5,7, 1869 M6,4, 1871 M5,7, 1961 M6,5, Sömbeki 1869 M6,4. Bu depremlerin baskın çoğunluğu derin, Güney Ege dalma batma kuşağında olan derin depremlerdi."

"OBLİK TER FAY NİTELİĞİNDE"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 deprem. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. Geçmiş olsun."



