Son Dakika... AFAD duyurdu: Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Muğla Marmaris'e 10 kilometre açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremin yerin 67.98 kilometre derinliğinde olduğu duyuruldu.





VALİ'DEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Yaşanan deprem Muğla ve Aydın’ın ilçelerinde hissedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık depremin ardından bir açıklama yaptı. Akbıyık "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.