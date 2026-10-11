Marmaris'te ölümlü kazaya karışan eski belediye başkanı İsmet Çakıroğlu'na ev hapsi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski Armutalan Belediye Başkanı İsmet Çakıroğlu'nun (75) kullandığı otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 10 Ekim akşamı saat 20.30 sıralarında Yeşilbelde Mahallesi Mezargediği mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çakıroğlu yönetimindeki 48 VP 111 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Edison Özdemir'in (60) kullandığı 48 ST 576 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın ardından ağır yaralanan Özdemir için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA EV HAPSİ

Kazanın ardından gözaltına alınan eski Armutalan Belediye Başkanı İsmet Çakıroğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Ekim sabahı adliyeye sevk edildi.

Çakıroğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Çakıroğlu, kararın ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Edison Özdemir'in cenaze programına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.