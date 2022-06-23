Marmaris yangınında son durum: Yangın 5 ayrı noktada ilerliyor

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:15

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde Küfre Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de yangın çıktı.

Alevlerin yaklaştığı Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde 31 ev, görevlilerin uyarısıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi.

'52 HANEDEN 152 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, dün gece, Orman Genel Müdürlüğü mobil izlemenin bulunduğu Küfre Koyu'nda yaptığı açıklamada son durumla ilgili bilgi verip, "An itibarıyla yangının kontrol altına alındığını ifade ettim ve şu eklemeyi yaptım. Önümüzdeki saatlerde hava sıcaklığı ve rüzgarın hızına bağlı olduğunu söylemiştik. 1-2 lokasyonda tam da dediğimiz gibi hava sıcaklığı arttı ve rüzgarın hızı 60 kilometreye çıktı. Hava araçları ve yer araçları her iki noktada değerlendirmelerimizi yaptık. Rüzgar olumsuz etkiledi, tedbirler alındı, müdahale sürüyor. Geçtiğimiz yıl ülke olarak edindiğimiz çok önemli bir tecrübe var. 1945'ten bu yana en büyük orman yangını olmuştu. O tecrübeyi de arkamıza alarak ciddi bir çalışma yürütüldü. Geçtiğimiz sene 3 tane uçağımız vardı bu yıl 20. Yer aletleri çok çok önemli. Bir anlamda kara kuvvetleri çok önemli. Bugün itibarıyla helikopter ve uçak sayımız 41'e çıktı. 52 haneden 152 vatandaşımızı yerleşim yerlerinden tahliye etmek zorunda kaldık. Tamamen emniyet amaçlı. Alınması gereken tüm önlemler alındı" diye konuştu.

ALEVLERLE MÜCADELEDE 3'ÜNCÜ GÜN

Bölgede 3'üncü günde 400 hektarı aşkın alanda etkili olan yangın, Değirmenyanı, Bördübet, Amazon Yedi Adalar, Okluk Koyu ve Çubucak mevkilerine ilerledi. 5 noktada etkili olan alevlere günün ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye tekrar başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden bölgede rüzgarın saatte 23 kilometre hızla estiği, sıcaklığın ise 27 derece olduğu öğrenildi.

SABOTAJ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili açıklama yaptı.

Kirişci şunları söyledi:

"Neredeyse soğutma çalışma yapabileceğimiz bir noktaya geldik. Bu şartların devam etmesi durumunda, hava sıcaklığının ve rüzgar hızının artmaması temennimizdir dedik ama maalesef bu endişemiz gerçek oldu. Rüzgardaki artış ve sıcaklıktaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına neden oldu.

Yangın kontrol altına alınmış değil. Yangını yarın kontrol altına alma durumumuz olabilir.

51 haneden 151 kişinin bölgeden tahliyesi yapıldı.

(Sabotaj şüphesi var mı?) Bizim tabi bakanlık olarak ilgili olduğumuz bir alan değil. Ama tabii ki her vatandaşımız gibi bizim de aklımıza geliyor."

SOYLU YANGIN BÖLGESİNDE YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Marmaris'te yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, muhalefeti hedef alırken "Hani geçen sene belediyeleriniz bunu çözeceklerdi? Karavan atmak yok. Yapacağınız işin söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. Yalan yok bozuculuk yok" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir ana muhalefet partisi genel başkanı eğer bir açıklama yapacaksa konuyla ilgili burada devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde, ki bu ne zaman olmuşsa biz kendilerine bilgiyi vermişizdir. Ben bizatihi gittiğim bütün afetlerde Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere kim gelmişse tüm bilgiler kendilerine iletilmiştir. Türkiye’nin hava aracı açısından elbette başta aldığı tedbirler bugün Marmaris’teki vatandaşlarımız da görmektedirler ki senkronize bir çalışma 21 Haziran Marmaris yangını için başından itibaren devam etmektedir. Gece görüşlü uçaklar biz yardım toplayıp bunu yapacağız. Hani geçen sene belediyeleriniz bunu çözeceklerdi? Karavan atmak yok. Yapacağınız işin söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. Yalan yok bozuculuk yok. İnsanların moralini bozmaya gerek yok. Becerebiliyorsanız otobüsleri tamir ettirin.

Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan helikopterler gibi değildir bütün alçaklıkları her birini bir haritalandırma otomatik olarak sisteme işleme çünkü irtifa yapacak kalkacak, Allah korusun gece görüşlü helikopterlerle ilgili ortaya konulabilecek adımların o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım.

Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacaklar."

KİMLİK AÇIKLANACAK

Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız."

O KOY HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yangının ilk başladığı yer olan Küfre Koyu, havadan görüntülendi.