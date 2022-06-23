Marmaris'teki orman yangınına müdahalede helikopterler kullanılmadı

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Marmaris’te çıkan yangında kullanılan hava söndürme helikopterleri arasında geçen ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ABD’den kiralanan 60 yaşındaki helikopterler yer almıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen 1962 ve 1963 model helikopterlerin Marmaris’te devam eden yangında neden kullanılmadığı sorusu kamuoyu tarafından dile getirilmeye başlandı. Geçen yıl yaşanan büyük orman yangınlarında uçakların yetersiz kalması sonrasında eleştirilerin merkezine oturan Rusya’dan yangın söndürme uçağı getiren CMC Savunma Sanayi A.Ş.’nin ticari geçmişinde bu alanda faaliyet göstermediği ve herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Aynı şirketin geçtiğimiz ay 60 yaşının üstünde helikopterleri ABD’den getirdiğini Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı.

ALTI ADET DAHA GELECEKTİ

Toplamda 10 yangın söndürme helikopteri getiren şirketin bugüne kadar getirdiği helikopterlerin uçuş bilgileri sorgulandığında henüz uçmadıkları görülüyor. Orman yangınlarıyla müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığı özel bir şirketten kiraladığı helikopterlerin biri 1962 model, dünyanın en çok uçuş süresine sahip aracı diğeri ise en son 2018’de uçmuş. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “ABD’den sipariş edilen 10 adet ‘Chinook’ helikopterden dördü Türkiye’ye ulaştı, altı helikopter de teslim için yola çıktı” açıklamasında bulunmuştu.