Marmaris'in otelleri depremzedeler için açıldı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:09

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:10

Marmaris Kaymakamlığı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Marmaris Ticaret Odası, TURSAB ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Marmaris'teki oteller depremzedeler için hazırlandı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, büyük bir depremle ve afetle karşı karşıya olduklarını ve kendilerine de düşen görev ve sorumlulukların olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığı'nın ve valiliğin talimatları istikametinde çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

“HATAY VE OSMANİYE’DEN MİSAFİRLERİMİZ GELECEK”

Kaymakam Aksoy, “Yardımların toplanması ve sevkiyatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Depremden etkilenen ve olumsuz hava şartlarında olan vatandaşlarımızı Marmaris’te misafir edeceğiz. Hatay ve Osmaniye’den misafirlerimiz gelecek. Gerekli çalışmalarımızı tamamladık. İlk etapta kamu kurumlarında 261, özel sektör otellerinde 2 bin 319 olmak üzere toplam 2 bin 570 kişiyi ilçemizde misafir edeceğiz. İhtiyaç halinde bu rakamlar artacaktır” diye konuştu.

Marmaris’te yaz sezonunun bitmesinin ardından tadilatlar için kapatan ve yaz kış açık olan ilçenin en büyükten en küçüğe olan otel yöneticileri bu kötü günlerde ihtiyaç dahilinde tüm kapılarını açtıklarını ve temizlik işlerinin bitirip, odaların hazırlanarak misafirlerini ağırlamayı beklediklerini ilettiler.

"TÜM OTELCİLER İLE NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı turizmci Mustafa Deliveli, "Gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Gün geçtikçe, saatler ilerledikçe ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Depreme uyandığımız günün ilk sabahında Güney Ege Otelciler ve İşletmeciler Birliği olarak hemen üyelerimizle irtibata geçip, talep istikametinde hazırlıklı olmak için odalarımızı oluşturmaya başladık. Çünkü birçoğumuz sezonluk oteller olmamız sebebiyle, otellerimizin birçoğu tadilat ve hazırlıktalar. Bu nedenle oteller kapalı olduğu için biz de hazırlıklarımıza hemen ilk günden başladık. Sağ olsun bütün otelcilerimiz bu konuda bize destek gösteriyorlar. Hızlı bir şekilde otellerine misafirlerimizi ağırlamak için üzere hazırladılar" diyerek ihtiyaç sürecinde ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yardım yapmak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD), kaymakamlığa teslim etmeleri, yardımları ulaştıramayacak durumda olanlarında bildirimde bulunması halinde ekiplerce alınacağı bildirildi.

Yardım toplama merkezinin Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanı belirtilirken, ikinci el ve kullanılmış eşya yardımında bulunulmaması uyarısında bulunuldu.