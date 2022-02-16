Marmaris'taki çevre katliamına bilirkişi raporu 'dur' dedi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Muğla Marmaris’te tartışmalara yol açan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve devre mülk projesine bilirkişi “dur” dedi. İptal için hukuki mücadele başlatan çevrecilerin Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne açtıkları davada, önceki ay yapılan keşfin ardından bilirkişi raporu çıktı.

HUKUKA AYKIRI



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13 Ağustos 2021’de verdiği “ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) gerekli değil” kararının hukuka aykırı olduğunu belirleyen bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, Marmaris Milli Parkı sınırları içerisindeki iki parsel üzerinde inşa edilen 2 bin 5 odalı otel ve 1407 devre mülkü kapsayan proje için verilen izinlerin de iptali gündeme geldi. Kıyı Kenar ve İmar yasalarının ihlal edildiği, çevreyi ve ekosistemi koruyacak önlemler alınmadığı, dava konusu alanda yapılaşma yasağının uygulanmadığı, altyapı önlemlerinin yerine getirilmediği vurgulanan raporun ardından gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verirse, proje için verilen izinlerin tümü iptal edilecek ve ÇED süreci yeniden başlayacak.