Marmaris’te 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motoru arıza yapınca yardım talebinde bulundular.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:37
Marmaris’te 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başladı. Lastik bottan yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı.


muğla haberleri

İlgili Haberler

Jandarma 55 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı

Jandarma 55 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 18 göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 18 göçmen yakalandı
Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler