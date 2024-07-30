Jandarma 55 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:33

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:34

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvalık, Edremit ilçelerinde 4 düzensiz göç olayına müdahale edildi.

Yapılan çalışmalarda 1 organizatör, 23 Afganistan, 14 Filistin, 9 Çad, 4 Sudan, 2 Yemen, 1 Somali, 1 Azerbaycan ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan organizatör sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.