Jandarma 55 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, meydana gelen olayların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla Ayvalık ve Edremit ilçesinin kıyı ve koylarında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada bir organizatör ve 55 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:33
Jandarma 55 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvalık, Edremit ilçelerinde 4 düzensiz göç olayına müdahale edildi.

Yapılan çalışmalarda 1 organizatör, 23 Afganistan, 14 Filistin, 9 Çad, 4 Sudan, 2 Yemen, 1 Somali, 1 Azerbaycan ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan organizatör sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir haberleri

İlgili Haberler

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi kapatıldı

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi kapatıldı
Balıkesir'de otomobil TIR’a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de otomobil TIR’a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
CHP Balıkesir Serkan Sarı, hayvan hakları savunucularının topladığı imzaları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletti

CHP Balıkesir Serkan Sarı, hayvan hakları savunucularının topladığı imzaları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler