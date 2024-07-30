Jandarma 55 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, meydana gelen olayların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla Ayvalık ve Edremit ilçesinin kıyı ve koylarında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada bir organizatör ve 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvalık, Edremit ilçelerinde 4 düzensiz göç olayına müdahale edildi.
Yapılan çalışmalarda 1 organizatör, 23 Afganistan, 14 Filistin, 9 Çad, 4 Sudan, 2 Yemen, 1 Somali, 1 Azerbaycan ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan organizatör sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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