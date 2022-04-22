Marmaris’te 200 kamyon balçık çıkarıldı
İçmeler’deki dere ve kanallarda 4 gün süren temizlik çalışmasında yaklaşık 200 kamyon balçık çıkarıldı.
Geçtiğimiz yaz yaşanan yangının ardından sel felaketine maruz kalan İçmeler Mahallesi’nde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi ekipleri, seller nedeniyle balçık dolan dereleri temizledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ’nin de destek verdiği çalışmalar 4 gün sürdü. Marmaris Belediyesi’nin 15 ve 22 tonluk paletli ekskavatör, 1 kepçe, 4 kamyon ve 6 personelle yer aldığı temizlik çalışmasına MUSKİ de iş makineleriyle katıldı. İki kurumun ortak çalışması neticesinde dere ve kanallar balçık, çamur ve atıktan kurtarıldı. Yapılan çalışmada yaklaşık 200 kamyon atık çıkarıldı.
Sezon hazırlıklarının devam ettiği İçmeler’de denetimlerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; “Yangın ve seller nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan İçmeler’i sorunlarından kurtarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Fen, Destek Hizmetleri müdürlüğümüz ile MUSKİ ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmada da dere tabanında biriken miller temizlenerek kötü koku ve görüntünün önüne geçildi” dedi.
Belediye Başkanı Oktay, ilçe genelindeki derelerde Marmaris Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasına devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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