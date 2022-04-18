Marmaris derelerinden 4 Bin ton balçık çıktı
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Marmaris’te bulunan derelerden 4 bin 50 ton balçık, 2 bin 600 ton kum, çakıl ve taş çıkarttı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Marmaris’te şehir içinde su baskını ve kötü kokuların önüne geçmek için dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.
371 KAMYON BALÇIK TAŞINDI
Ekipler Marmaris’te bulunan Polis Evi, Ketenci, Kocadere azmağı ve Kavacık derelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Devam eden dere temizliklerinden şuana kadar 4 bin 50 ton balçık, 2 bin 600 ton kum, çakıl ve taş çıkartıldı. Ekipler Polis Evi Deresinden 180, Ketenci Deresinden 62, İçmeler Martı Otel Bölgesinden 76 ve İçmeler Munamar Otel Bölgesinden 53 kamyon olmak üzere toplamda 371 kamyon balçık ve malzemeyi bertaraf etmek için çöp sahasına taşındı.
DERELERE TAŞ DUVAR ÖRÜLÜYOR
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağmur ve selden zarar gören Kocadere Azmağında yıkılan taş duvarların onarımını yaparken, bölgedeki taşkınların önüne geçmek için 80 metre kapalı menfez yaptı. Ekipler ayrıca Kavacık Deresi bölgesinde yıkılan taş duvarlarının onarımını gerçekleştirdi.
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