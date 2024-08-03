Marmaris’te 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Gedik Koyu mevkiinde karada mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi Gedik Koyu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 22 düzensiz göçmen müştereken kurtarıldı.
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