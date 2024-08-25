Marmaris’te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:02

Güncelleme: 25.08.2024 - 10:03

Marmaris ilçesi Armella Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı.