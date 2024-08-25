Marmaris’te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesi Armella koyunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:02
Marmaris’te 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Marmaris ilçesi Armella Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı.


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