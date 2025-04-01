Marmaris’te fırtına ve sağanak: Yollar göle döndü, tekneler battı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:25

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:25

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle yollar göle döndü, bazı tekneler battı.

Marmaris'te gece saatlerinden itibaren başlayıp, zaman zaman etkisini artıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Çamurlu sel sularının karıştığı denizin rengi, kahverengiye döndü.

Fırtına nedeniyle Marmaris Balıkçı Barınağı'ndaki bir balıkçı teknesi ile İçmeler Sahili'ndeki 'Elysıum' isimli motoryat da su alarak battı. Yine İçmeler Sahili'ndeki yelkenli yat, bağlı bulunduğu yerden sürüklenerek kıyıya vurdu. Teknedeki kaptanlar zor anlar yaşarken; meteoroloji yetkilileri, fırtınanın kuvvetini artırabileceğini duyurarak, başta denizciler olmak üzere vatandaşları uyardı.