Manisa’daki 'bekçi' cinayetinin zanlısı yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı
Manisa’nın Salihli ilçesinde bekçilik yaptığı şantiyenin konteynerinde öldürülen Sezer Akbulut’un (54) katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut’un (54) pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği özel ekip kurdu.
Kurulan özel ekip, yaptıkları çalışmaların ardından olayın failinin 25 yaşındaki Serkan K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Salihli’nin Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki ikametinin bulunduğu sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf eden şüpheli Serkan K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Serkan K. ifadesinde, Sezer Akbulut’tan alacağı olduğunu vermemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği iddia edildi.
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