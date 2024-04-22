Sırp mafya lideri cinayetinde yeni gelişme: Bilirkişi raporunda 60 saniye detayı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:05

Güncelleme: 22.04.2024 - 16:05

İstanbul Şişli’de, 8 Eylül 2022'de Sırp Skaljari Çetesi’nin lideri Jovan Vukotiç’in öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt yöneticileri konumunda bulunan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in da olduğu 8'i tutuklu 18 sanığın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmalarına bugün devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, bazıları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

Mahkeme, Jovan Vukotiç'in takip edilerek öldürüldüğü otomobile yerleştirilen GPS ile ilgili bilirkişi raporunun dosyaya gönderildiğini belirtti. Raporda, 34 DMJ 004 plakalı araç üzerinde yapılan incelemede şasisinin bir bölümü olan sol arka çamurluk ile bagaj arasındaki boşluğun başka bir müdahaleye gerek kalmadan, altına yatılarak hiçbir el aletine ihtiyaç duyulmadan havalandırma ızgarası sadece çekilerek sökülmesiyle ortaya çıkartılabilir olduğu anlatıldı.

60 SANİYE DETAYI

Raporda ayrıca; araç üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, aracın şasisinin bir bölümü olan sol arka çamurluk ile bagaj arasındaki boşluğun, başka bir müdahaleye gerek kalmadan, altına yatılarak hiçbir el aletine ihtiyaç duyulmadan havalandırma ızgarası sadece çekilerek sökülmesiyle ortaya çıkartılabilir ve bu bölgeye bahsi geçen GPS takip cihazının uygun boyutta olduğu takdirde en geç 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu vurgulandı.

YANLIŞ ERKEK ARKADAŞ SEÇİMİ

Tutuklu sanıklardan Elanur Tuna, olayla ilgili bir bilgisinin olmadığına dair yemin ederek, "Bilseydim söylerdim, bütün her şeyin üzerine yemin ederim. İki yıldır tutukluyum. Ben yanlış erkek arkadaş seçimi yaptım. Babam hasta, onu göremiyorum, bana ev hapsi vermenizi istiyorum" dedi.

"PARANOYAK OLDUM"

Elanur Tuna'nın erkek arkadaşı tutuklu sanık Furkan Yeşil ise İstanbul'a gezmeye geldiğini ve olayla bir ilgisinin olmamdığını kaydederek, "İki senedir hem kendimin hem sevdiğim kızın suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Uğruna canımı vereceğim kişi burada, 'yanlış erkek arkadaşı seçimim yüzünden' diyor. Hem onun gözünde hem ailesinin gözünde kötü duruma düşüyorum, gururum kırıldı. Bir şey yapın. Ben paranoyak oldum artık. Suçsuzum" diye konuştu.

Beyanları sorulan diğer sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyleyerek tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanıkları avukatları müvekkillerinin tahliyesini, tutuksuz sanıkların avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutukuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasındaki husumet neticesinde Kavacki suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in örgütün lideri konumunda bulunan ve hakkında tefrik kararı verilen Radoje Zvicer'den aldıkları talimat doğrultusunda 2 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc’in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı kaydedildi. İddianamede, Türkiye' deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Jovan Vukotıc’e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, Asiye Yüksel'in bağlantılarından yararlanarak İzmir'de etkin olan liderliğini Karadağ'da tutuklu bulunan Binali Camgöz'ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri aktarıldı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, 13 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic’in 'silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan 5 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi. Savcılık, 8 şüphelinin 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Cemre Murat Çalış’ın 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat'ın 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic'in 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianamede, 8 kişi hakkında ise 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ayrılan dosyanın devam ettiği kaydedildi.