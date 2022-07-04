Marmaris'te köpekbalığı sanıp, paspasla kovaladılar: Belediyeden açıklama geldi
Marmaris'te sahilde yüzenlerin arasına giren balık paniğe sebep olmasının ardından Marmaris Belediyesi açıklamada bulundu. Açıklamada, "Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıda yüzen insanların arasına giren balık, köpek balığı zannedildi. ABC'nin özel haberine göre paylaşılan görüntülerde balığın denizde yüzenler tarafından paspasla kovalandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Marmaris Belediyesi de bir açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Duyuru! Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadeleri kullanıldı.
Duyuru!— Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) July 4, 2022
Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır.
Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur. ???? pic.twitter.com/d9wdoe0ReN
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Demirören'e tarih verdi
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Siz bunları hiç bilmemiş olun!
- Selvi'den 'Abdullah Öcalan' haberi