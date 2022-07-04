Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:56

Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi. Bu sırada denizdeki yurttaşlardan biri, elindeki paspasla köpek balığını uzaklaştırmaya çalıştı.

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