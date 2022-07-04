Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:32

Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi. Bu sırada denizdeki yurttaşlardan biri, elindeki paspasla köpek balığını uzaklaştırmaya çalıştı.

KAFASINA VURARAK UZAKLAŞTIRDI

ABC'nin özel haberine göre denizdeki yurttaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.



