Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpekbalığı paniği yaşandı. Köpekbalığını fark eden yurttaşlar, ellerine aldıkları yer silme paspasıyla köpekbalığını uzaklaştırmaya çalıştı.
Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi. Bu sırada denizdeki yurttaşlardan biri, elindeki paspasla köpek balığını uzaklaştırmaya çalıştı.
KAFASINA VURARAK UZAKLAŞTIRDI
ABC'nin özel haberine göre denizdeki yurttaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.
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