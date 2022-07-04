Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpekbalığı paniği yaşandı. Köpekbalığını fark eden yurttaşlar, ellerine aldıkları yer silme paspasıyla köpekbalığını uzaklaştırmaya çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:32
Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar
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Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi.  Bu sırada  denizdeki yurttaşlardan biri, elindeki paspasla köpek balığını uzaklaştırmaya çalıştı.

KAFASINA VURARAK UZAKLAŞTIRDI

ABC'nin özel haberine göre denizdeki yurttaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbelerin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.



muğla Marmaris köpek balığı
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