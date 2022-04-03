Balıkçıların oltasına 500 kiloluk köpek balığı takıldı

03 Nisan 2022 Pazar, 14:17

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte Kemikli Burnu açıkları ile Saros Körfezi bölgesi arasındaki alanda kılıç balığı avına çıktı.

Yaklaşık 600 metre derinliğe olta bırakan Özdemir, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti.

Oltayı çekmeye başlayan İlker Özdemir, iğnenin ucunda köpek balığı görünce şaşırdı.

Özdemir ve arkadaşları, bir süre inceledikleri 6 yüzgeçli camgöz cinsi balığı, oltadan kurtarıp suya geri bıraktı.

İlker Özdemir, kılıç balığı avı için denize açıldıklarını söyledi.

Bölgede bu tür balıkların bulunduğunu bildiklerini ancak ilk kez bu boyda bir balıkla karşılaştıklarını anlatan Özdemir, "Ben 35 yıldır balıkçılık yapıyorum. Yine bir ava çıktık. Yaklaşık 600 metreye takım indirdik Saros açıklarında. Köpek balığı gelebileceğini düşündüm ama beklememiştim. Biz de şaşırdık. Tabii deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi bir balık bu. Toplam 6 yüzgeci var. Tahmini olarak 500 kilogram ağırlığında. Biz güverteye bile almadan direkt denize bıraktık." dedi.