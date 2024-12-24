Marmaris’te lodos ve sağanak yağış etkisi... Denizin rengini değiştirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece başlayan sağanak yağış ve şiddetli lodos, ilçede etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışlar ve lodos etkisiyle deniz ve derelerin rengi kahverengiye döndü.

Marmaris’te lodos ve sağanak yağış etkisi... Denizin rengini değiştirdi
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan turuncu kodlu uyarıların ardından, iki gündür ara ara devam eden sağanak yağışlar ve zaman zaman 60 kilometreye kadar ulaşan şiddetli lodos, azmaklarda demirlemiş bazı küçük balıkçı tekneleri ve botlarının su alarak batmasına neden oldu.

Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi ve diğer ilgili kurumların ekipleri, olumsuz durumları önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağışların ara ara hızını arttırarak devam ettiği ilçe genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


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