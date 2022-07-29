Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kopan ağaç dalının elektrik tellerinin birbirine temas ettirmesi sonucu oluşan kıvılcımlar dolayısıyla çıktığı belirlendi.
Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.
KIRILAN DAL YANGIN ÇIKARTTI
Yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının verdiği bilgilerden yola çıkarak alevlerin çıkış noktasını tespit etti. İlk belirlemelere göre, bölgedeki bir ağacın kırılan dalının elektrik tellerinin üzerine düştüğü ve tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar dolayısıyla yangının çıktığı bilgisine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun