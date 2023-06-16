Marmaris'te personel taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Datça karayolu üzerinde bir otelin personelini taşıyan minibüs yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Minibüs içindeki 7 yolcu ve şoför yaralı olarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:01
Marmaris'te personel taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
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Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kırsal mahallede bulunan bir otelin personelini taşıyan minibüs yağıştan kayganlaşan Datça karayolu üzerinde virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıkıp tümseğe gelerek yan yattı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve emniyet ekibi sevk edildi. Minibüs içinde bulunan 7 otel personeli ile şoför yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kazanın etkisi ile yola dökülen mazotun üzerine olabilecek kazaları önlemek amacı ile Marmaris Bölge Trafik İstasyon amirliği ekipleri kum dökerek kapattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


112 Acil Marmaris

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