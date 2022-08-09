Marmaris'te Sinpaş GYO'nun otel projesine mühür!
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki milli parkın sınırları içerisinde yer alan Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO’nun otel-devre mülk projesinin inşaat alanı mahkemenin “ÇED raporu gereklidir” kararının ardından Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris’te Sinpaş GYO tarafından milli park alanında yaptığı otel-devremülk projesine ilişkin “ÇED raporu gereklidir” kararının ardından inşaat alanı mühürlendi.
Marmaris Belediyesi’nden konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere İlçemiz İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan Marmaris KızılbükResort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararına karşı ilgililer tarafından Muğla Valiliğine karşı açılan davada 07.07.2022 tarih ve 2021/1000 Esas; 2022/1046 Karar sayılı Muğla 3. İdare Mahkemesinin kararı ile iptal kararı verilmiştir. ÇED Gerekli Değildir kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararı davacılar vekili tarafından 04.08.2022 tarihinde Belediyemize iletilmiştir. Konuya muttali olunması üzerine, Belediyemizce ivedilikle taşınmaza gidilerek ilgili yasal mevzuat uyarınca o andaki inşaat durumu tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu 32. maddesi uyarınca yapı tatil zaptı tanzim edilerek inşaat durdurulmuş ve faaliyete son verilmiştir. İnşaat alanında bulunan çalışanlar alan dışına çıkartılmıştır. Belediyemiz bünyesinde konu ile ilgili iş ve işlemlere hukuki sürece uyarlı olarak devam edilmektedir” denildi.
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