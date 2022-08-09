Marmaris'te Sinpaş'ın inşaat alanında nöbete başlayan çevreciler gözaltına alındı

09 Ağustos 2022 Salı, 16:24

Marmaris’teki Kızılbük Koyu’nda yaklaşık 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devre mülk projesine Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13 Ağustos 2021 tarihinde verdiği “ÇED gerekli değildir” kararı, Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşlar tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde ‘yürütmeyi durdurma’ talebiyle yargıya taşınmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, temmuz ayında projeye verilen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etmişti.

ÇEVRECİLER GÖZALTINA ALINDI

Kararın iptali sonrası Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, inşaatın faaliyetine son verildiği, inşaat alanında bulunan çalışanların alan dışına çıkarıldığı belirtilmişti.

Dün gece saatlerinde kontrol amaçlı inşaat alanına giden Marmaris Kent Konseyi üyeleri, bir tankerin içeriye girmeye çalışması üzerine alanda nöbete başladı. Nöbet tutan çevreciler, bugün öğle saatlerinde gözaltına alındı.