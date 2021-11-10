Marmaris'te yangın çalıştayı düzenlenencek
Yaz aylarında büyük bir yangınla sarsılan Marmaris, önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. 13-14 Kasım tarihlerinde Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği işbirliğiyle 'Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı' düzenlenecek.
29 Temmuz’da başlayarak 8 gün boyunca devam eden ve 13 bin 600 hektarlık alanı küle çeviren büyük yangını yaşandığı Marmaris'te yangı çalıştayı düzenlenecek. Yangının yaralarının sarılması noktasında işbirliği protokol imzalayan Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği’nin ortak düzenleyeceği çalıştayda konusunda uzman akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunacak.
7 ÜNİVERSİTE KATKI SAĞLAYACAK
Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı’nda 7 farklı üniversiteden katılımcı yer alacak. Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Uluslararası Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi’nin orman fakültelerinden akademisyenler farklı konu başlıklarında 2 gün boyunca sunum yapacak. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Başkanlığı yetkilileri de orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadelede konusunda bilgi paylaşımında bulunacak.
Katılımcılar yangın alanlarında da incelemelerde bulunacak. Çalıştayın 2. günü ise yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. Çalıştay grup raporlarının hazırlanması ve sonuç bildirgesinin katılımcılarla paylaşılmasıyla son bulacak.
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