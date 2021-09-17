Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürüldü. 1 dekar orman tahrip oldu.

DHA
17 Eylül 2021 Cuma, 09:25
Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı
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Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.


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