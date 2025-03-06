Marmaris’teki otel projesi mühürlemelere karşın durmuyor: Mavi çamura döndü

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 07:29

Muğla Marmaris’teki milli park sınırları içerisinde kalan alanda yapılan ve ekokırım suçu olarak adlandırılan Sinpaş’ın Kızılbük projesinde çalışmalar sürüyor. Mahkeme kararları ve Marmaris Belediyesi’nin imar durum belgesiyle ruhsat iptallerine karşın süren çalışmalar, çevreyi de kirletiyor. Şirketin harem-selamlık olduğu belirtilen otel için koydaki çalışmaları İnşaat-İş Sendikası tarafından görüntülendi. Deniz kenarında yapılan çalışmalarda denizin renginin çamur sebebiyle kahveleşmeye başladığı görüldü.

Sendika açıklamasında, “Doğa tahribatına sebep olduğu, yapı ruhsatlarının, alt ve üst ölçekli imar planlarına, revize imar planına, kıyı kenar çizgisindeki yapılaşma koşullarına, imar plan notlarına aykırı olduğu 17 kez mahkeme tarafınca da aykırı bulunan otel inşaatının doğa katliamı” dendi. Bölgedeki inşaatta çalışan bir işçi Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

‘PERDE ÇEKTİLER’

İşçi, “Mahkeme ve belediye tarafından ruhsatlar iptal edildi ancak alandaki çalışmalar devam ediyor. Bazı alanlara yeşil inşaat perdesi çekildi. Çalışma yapıldığı bu şekilde görülmüyor” dedi.

Cumhuriyet geçen günlerde şirketin alandaki devremülklerin satılmaya devam ettiğini haberleştirdi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildiriye göre, 1 Ocak-31 Ocak arasında 357 adet devremülkün satışı yapıldı. Bu satışlardan ise 224 milyon 346 bin TL kazanç sağlandı. Ayrıca proje kapsamında şimdiye kadar 29 bin 470 devremülk satıldı. Buradan sağlanan kazanç da KDV hariç 7 milyar 419 milyon 260 bin TL olarak kayıtlara geçti.

‘HER ŞEYİ YAPTIK’

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise “Belediye olarak biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Mühürledik, alanı da boşalttık ama çalışmalar devam ediyor. Artık bölgedeki durum bizi aşıyor. Kolluk kuvveti istemek için de yazımızı yazdık ama kişiler zaten zorluk çıkarmadan içeriyi boşaltıyor. Biz gittikten sonra çalışmaya devam ediyorlar” dedi. Bunun yanında Marmaris Kent Politikaları Derneği tarafından yapılan açıklamada şirketin toplamda beş ruhsatının kaldığı ama ruhsatların geçerli olduğu alanda çalışma yapılmadığı bildirildi. Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada ise görüntünün eski olduğu, bölgedeki çalışmaların da “hukuksuz olmadığı” aktarıldı.