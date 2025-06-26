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Martı, mahkeme kararıyla e- ulaşım lisansını aldı

Martı, mahkeme kararıyla e- ulaşım lisansını aldı

26.06.2025 17:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Martı, mahkeme kararıyla e- ulaşım lisansını aldı

İstanbul 7. İdare Mahkemesi iki yıl süren dava süreci sonunda Martı’yı haklı bularak, şirketin e-ulaşım lisansı almasına hükmetti.

İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi, Martı’nın e-ulaşım lisansı almasına onay verdi. Böylece Martı TAG hizmeti, yasal zeminde faaliyet göstermeye devam edecek.

MARTI, E-ULAŞIM LİSANSI İÇİN MAHKEME KARARIYLA ONAYLANDI

Türkiye’de mikromobilite çözümleri sunan Martı, 2 yıl süren hukuki mücadelenin ardından önemli bir zafer elde etti. İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi, Martı’nın gerekli yasal şartları yerine getirdiğine hükmederek e-ulaşım lisansı verilmesine karar verdi.

Kararla birlikte Martı’nın sunduğu TAG (Tek Araçla Gidiyoruz) hizmeti, artık e-ulaşım lisansı kapsamında resmen yasal bir statü kazandı. Bu karar, hem Martı kullanıcıları hem de e-ulaşım sektöründeki diğer girişimler açısından emsal teşkil edebilir.


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