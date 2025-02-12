Kadın yolcuya tehdit ve şiddet… “Başka erkeklere benzemem, ağzını burnunu kırarım" dedi ormanlık alana götürmeye çalıştı!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:22

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:02

Martı Tag uygulaması aracılığıyla Esra K. isimli yolcu, çağırdığı araçta 7 Şubat 2025 akşamı, fiziksel şiddete uğradı ve ölümle tehdit edildi. Bu olay, taşımacılık hizmetlerindeki güvenlik açıklarını tekrar gündeme getirdi.

Esra K., saat 23:00 sularında Malkoçoğlu Mahallesi’nden Kâğıthane Mahallesi'ne gitmek için Martı Tag üzerinden bir araç çağırdı. “34 N 0010” plakalı aracı kullanan İbrahim Demir, iddiaya göre yolu uzatarak ekstra ücret almak istedi. Esra K., ödeme yapmak için uygulamada kayıtlı IBAN adresini kullanmaya çalışırken, sürücü ücreti elden vermesi konusunda ısrar etti ve fazla para talep etti.

Bu talebe itiraz eden Esra K., sürücünün sözlü tacizine maruz kaldı. "Ne artistlik yapıyorsun?" diyen sürücü, ardından "Ben başka erkeklere benzemem, senin ağzını burnunu kırarım" şeklinde tehditler savurarak fiziksel şiddete başvurdu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ VE ESARETTEN KURTULUŞ

Tartışma şiddetlendikçe sürücü rotayı değiştirerek bilinmeyen bir yöne doğru ilerledi ve Esra K.’yi "Sen çok kaşınıyorsun, seni kaşımaya götürüyorum" diyerek tehdit etti. Yolcu polisi aramak isterken sürücü telefonu zorla aldı ve Musa Demir isimli şahsı arayarak kendi aralarında Kürtçe konuştu. Telefon görüşmesi sırasında, "Musa ağabey, bu polisi aradı, mahalleye geliyorum. Kadını ormana götürelim" dedi. Esra K. ise Kürtçe bildiğini fark ettirmeden durumu anlamaya çalışarak yardım arayışını sürdürdü.

Esra K., can havliyle camlara vurarak çevredeki araçlardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Esra K.’yi güvenli bir şekilde kurtardı. Sürücü olay yerinden kaçsa da polis tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

MAĞDUR AVUKATINDAN SERT TEPKİ: “DENETİMSİZLİK CAN ALIYORDU”

Mağdurun avukatı Murat Turgut Minar, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Herhangi bir güvenlik kontrolü ve denetim mekanizması bulunmayan bu uygulama,müvekkilimin ölümle burun buruna kalmasına neden olmuştur. Olayın vahameti nedeniyle şüpheli İbrahim Demir, Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Ancak Martı Tag yetkilileri şu ana kadar ne bir açıklama yapmış ne de özür dilemiştir.”

Minar ayrıca, bu tür dijital platformların güvenlik önlemlerini sıkılaştırması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Martı Tag gibi yolculuk paylaşım platformlarında sürücü seçim kriterleri ve denetim mekanizmaları çok daha sıkı hale getirilmelidir. Eğer bu hizmet devam edecekse devletin de yasal düzenlemelerle güvenliği sağlaması şarttır.”