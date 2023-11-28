Maruf Alikanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu, yeniden daire başkanı seçildi. Peki, Maruf Alikanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:17
Maruf Alikanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?
Abone Ol google-news

Alikanoğlu'nun görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Genel Kurul tarafından, 9. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu yeniden seçildi. Peki, Maruf Alikanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?

MARUF ALİKANOĞLU KİMDİR?

Maruf Alikanoğlu, 1960'da Polatlı'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Yunak/Konya, Çıldır/Ardahan, Havza/Samsun hakimliği Siirt ve Karaman'da ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Alikanoğlu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Alikanoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 19 Kasım 2019'da Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmişti.


kimdir? yargıtay Maruf Alikanoğlu

İlgili Haberler

Tahir Elçi kimdir, nereli? Tahir Elçi ne zaman öldü? Tahir Elçi'nin mesleği nedir?

Tahir Elçi kimdir, nereli? Tahir Elçi ne zaman öldü? Tahir Elçi'nin mesleği nedir?

En Çok Okunan Haberler