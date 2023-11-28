Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:52

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:52

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin, 28 Kasım 2015’te öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Elçi, bugün Sur’daki Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen törenle anılacak. Peki, Tahir Elçi kimdir, nereli? Tahir Elçi ne zaman öldü? Tahir Elçi'nin mesleği nedir?

TAHİR ELÇİ KİMDİR?

Tahir Elçi, 1966 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre'de tamamladı. Elçi, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1992 yılından itibaren Diyarbakır'da serbest avukatlık yapan Elçi, 1998-2006 arasında Diyarbakır Barosu’nda yönetici olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Almanya’da bulunan Avrupa Hukuku Akademisi'nde uluslararası ceza hukuku ve ceza yargılaması eğitimi görmüş, birçok ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Ayrıca 1998 yılından bu yana staj eğitimi ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku alanında seminerler verdi.

Kasım 2012'de Diyarbakır Barosu Başkanı seçilen Elçi, 2014 yılı olağan genel kurulunda yeniden Baro Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği üyesi olan Tahir Elçi, ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmekteydi.

Elçi, 14 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında "PKK, terör örgütü değildir. Silahlı, siyasal bir harekettir." demesi nedeniyle 20 Kasım günü Diyarbakır'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Elçi, savcılığın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Elçi hakkında, “terör örgütü propagandası” iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış ve yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Bu açıklamanın ardından CNN Türk kanalına 700 bin lira para cezası kesildi.

Elçi, eski Bayındırlık Bakanlarından Şerafettin Elçi'nin de akrabasıdır.

ÖLÜMÜ

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Hendek operasyonları sırasında zarar gören Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında, açıklamanın yapıldığı Yenikapı sokakta çatışma çıkmıştır. Çatışmalar sırasında açılan ateş sonucu başına isabet eden bir kurşun sebebiyle ölmüştür. Tahir Elçi'nin ölümüne yol açan kurşunun hangi silahtan çıktığı ve kim tarafından ateşlenmiş olabileceğine dair rapor hazırlayan İngiltere merkezli Forensic Architecture [en] kuruluşu, Elçi'nin üç polisten birinin silahından çıkan kurşunla öldürüldüğü sonucuna varmıştır.Ölümü dünya basınında geniş yer bulaN Elçi'nin ölümünden sonra birçok şehirde protesto gösterileri olmuş, bu gösterilerde zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştır. Elçi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

ÖZEL HAYATI

Türkan Elçi ile evli olan Tahir Elçi, Nazenin ve Arin adlı iki çocuk sahibiydi.