Masaj salonunda kadının yüzüne 'kezzap' atan erkek tutuklandı
Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A. (41), Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda, dün saat 16.00 sıralarında Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı.
Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi.
Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN 'KEZZAP' PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan A.'nın (41) 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı.
Bir dizinin bölümü olduğu öğrenilen videoda; bir erkeğin, kadının yüzüne şişedeki sıvıyı attığı görülüyor.
TUTUKLANDI
Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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