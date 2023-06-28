Konya'da ayakkabıcıya kezzaplı saldırı: Çarşaf giymiş bir erkek olduğunu düşünüyoruz

Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:59

Güncelleme: 28.06.2023 - 17:59

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Musalla Bağları Mahallesi'nde ayakkabı dükkanı işleten 40 yaşındaki Selahattin Ökçesiz, 25 Haziran'da iş yerinin önündeyken çarşaflı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.

Olay, pazar günü saat 09.00 sıralarında Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi. Selahattin Ökçesiz, sabah dükkanını açtıktan sonra fırçayla iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan çarşaflı kişi, elindeki plastik kabın içinde bulunan kimyasal maddeyi yüzü ve vücuduna fırlatıp kaçtı.

Çevredeki esnafın yardımıyla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ökçesiz'in yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde kezzap olduğu değerlendirilen madde nedeniyle yanıklar oluştuğu belirlendi. Ökçesiz'in yanık ünitesindeki tedavisi sürerken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ERKEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önünün süpüren Ökçesiz’in yanına gelip elindeki maddeyi atarak geri dönüp uzaklaştığı görüldü. Selahattin Ökçesiz'in babası Sabri Ökçesiz saldırganın erkek olduğunu düşündüklerini belirtti.

Sabri Ökçesiz şunları söyledi: ''Oğlum saat 09.00'da dükkanını açmış. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla siyah çarşaflı bir kişi saldırmış. Saldırganın kadın değil erkek olduğunu düşünüyoruz. Koşusundan, yürüyüşünden onu anladık. Peşinden koşanlar yetişememiş. Elindeki yanıcı maddeyi oğlumun üzerine atıp, kaçmış, Oğlumuzun vücudunda ve yüzünde 4'üncü derecede ciddi yanıklar var. Saldırganın yakalanıp, adaletin yerini bulmasını istiyoruz.”