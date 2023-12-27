Masaj salonunda kadının yüzüne 'kezzap' atan erkek yakalandı

Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A. (41), Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli Emniyet'teki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:13
Masaj salonunda kadının yüzüne 'kezzap' atan erkek yakalandı
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İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda, dün saat 16.00 sıralarında Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı.

Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi.

Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 


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