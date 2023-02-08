Masal bebek 44 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş depreminde yaşanan acıların arasında az da olsa mucizeler de gerçekleşiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında kapsamında 1 buçuk yaşındaki Masal bebek enkazın arasında 44 saat sonra sağ olarak çıkarılırken büyük bir sevinç yaşandı.
Türkiye tarihinde yaşanan en yıkıcı afetlerden biri olan Kahramanmaraş deprem felaketinde mücadele sürüyor. Ülkemizin ve dünyanın farklı birçok noktasından bölgeye gelen ekipler enkazlardan canlı birini kurtarmak için büyük mücadele veriyor.
25 KİŞİ CANLI OLARAK ÇIKARILDI
Bu mücadelede Muğla’dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erlerinden oluşan arama kurtarma ekibi de yer alıyor. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye hareket eden ve çalışmalara katılan ekipler 25 kişiye ulaşarak enkazların arasından canlı olarak çıkarmayı başardı. Müdaheleye en çok ihtiyaç duyulan Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1 buçuk yaşındaki Masal bebeği enkazın arasından sağ olarak çıkardı.
MASAL BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde Masal bebek kurtarıldı. Hemen sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Enkazların arasından son olarak 30 yaşındaki engelli vatandaş Mehmet Ali Derviş ve 75 yaşındaki Süleyman Arslan çıkarıldı.
Mucizenin adı Masal.— Osman Gürün (@osmangurun) February 8, 2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerimiz depremden yaklaşık 44 saat sonra 1,5 yaşındaki kızımızı enkazdan sağ olarak çıkardı.
Ömrün uzun olsun kızım. pic.twitter.com/aNOcogoEJN
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